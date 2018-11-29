Над кемеровской Гимназией № 42 взяли шефство сотрудники областного управления федеральной службы исполнения наказаний

Ученики 42-й гимназии гордо называют себя юнармейцами. Названия деталей автомата Калашникова пока даются с трудом — больно диковинные. А вот разборка и сборка оружия проходит уже достаточно бойко и со знанием дела. Как говорится, тяжело в учении — легко в бою.

Сегодня к школьникам-юнармейцам приехали звездные гости. Гимназию посетило руководство областной системы исполнения наказаний не просто так. ФСИН подписал с учебным заведением соглашение о сотрудничестве.

Учащиеся будут учиться армейской жизни. Документ предусматривает занятия боевой и физической подготовкой, туризмом, краеведением.