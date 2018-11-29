В Кузбассе проходят тотальные проверки на водоемах

В областной столице спасатели предупреждают рыбаков: на Томи лед ещё очень тонкий. Выходить на него опасно. Но многие любители зимней рыбалки эти требования игнорируют, подвергая свою жизнь ничем не оправданному риску.

Несмотря на знаки, предупреждающие об опасности, любители зимней рыбалки выходят на лёд. В Кузбассе 180 мест возможного выхода людей и выезда техники на замерзшую гладь водоемов. Ежедневно их патрулируют полицейские, представители власти, волонтеры и сотрудники МЧС. Всего более 700 человек.

Особое внимание уделяют местам массовой рыбалки. С начала сезона пока не зарегистрировано ни одного несчастного случая с участием рыбаков. Горячая пора для спасателей ожидается и весной, когда начнется таяние льда.