Воздух в Кузбассе станет чище

В декабре стартует российско-корейский экологический проект. Вклад Кореи на первоначальном этапе составит не менее 50 тыс. долларов США.

Напомним, в начале августа 2018 года корейская делегация побывала в Кемеровской области. С этого визита стартовали мероприятия бизнес-миссии Кузбасса и Республики Корея, посвященной вопросам защиты окружающей среды и применению новых технологий для улучшения экологии.

В Новокузнецке корейские эксперты намерены провести мероприятия по организации совместных практических семинаров по охране окружающей среды, установить системы мониторинга качества воздуха и контроля выбросов на других крупных предприятиях области.