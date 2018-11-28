На шахте «Разрез «Инской» погиб 33-летний рабочий

Об этом рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области.

По информации ведомства, мужчину затянуло в барабан конвейерной ленты. Трагедия произошла днем 27 ноября.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как предварительно установлено, рабочий, находясь в горной выработке, предпринял попытку перехода через конвейерную ленту в неположенном месте. Однако мужчина оступился и его затянуло в барабан ленты. Коллеги вызвали спасателей. Тело мужчины подняли на поверхность.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования.