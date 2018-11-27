:

Arrow
Arrow
Slider

Четыре человека погибли на пожаре в Яшкинском районе накануне вечером

Другие новости от 27.11.2018

По предварительной версии следствия, в доме находилось восемь человек. Они распивали спиртные напитки. После застолья легли спать.

Один из мужчин, учуяв запах едкого дыма, проснулся. Разбудить и вывести из дома успел лишь троих. Четверо остались в доме. Их тела обнаружили спасатели, которых вызвали соседи.

Как сообщили в следственном управлении, в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза по установлению причин возгорания. Также будет установлена причина смерти потерпевших.

Рассматриваются все возможные версии пожара, в числе которых: неосторожное обращение с огнём при курении и неисправность печного отопления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально