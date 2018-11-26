В Кемерове обсудили методы борьбы с ВИЧ

Болезнь, о которой нужно говорить. В Кузбассе зарегистрировано около 40 тысяч ВИЧ-инфицированных. С такими показателями Кемеровская область — в первой тройке регионов России. И подобная ситуация сохраняется на протяжении нескольких лет.

А вот среди молодежи распространенность заражения, наоборот, пошла на спад. В этом помогают профилактические акции. Одна из них — «Стоп ВИЧ/СПИД Хакатон» — пройдет в Кузбассе 30 ноября.

Участие в ней примут студенты. Разработают информационные продукты и разместят их в сети Интернет. Ведь ВИЧ — это инфекция, которую легко предупредить при соблюдении определенных правил, главное из которых — профилактика.