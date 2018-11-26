Накануне Сергей Цивилев принял участие в открытии двух спортивных мероприятий в Кемерове

Одно из них состоялось в спортивном комплексе «Кировец». Местом проведения другого стал теннисный центр спорткомплекса «Лазурный».

«Умею плавать». Участниками традиционных соревнований по водным видам спорта стали более 200 мальчишек и девчонок 2010-2011 года рождения. И это только один из пяти этапов.

По итогам состязаний 50 лучших будут зачислены в спортивную школу олимпийского резерва. Пожелали участникам успехов в нелегких испытаниях Сергей и Анна Цивилевы.

Продолжились спортивные выходные в теннисном центре спорткомплекса «Лазурный». Здесь проходили очередные этапы школьной спартакиады. Ежегодно ее участниками становятся более 5 тыс. школьников. С сентября по март юноши и девушки соревнуются в предварительном и финальном этапах по нескольким видам спорта. Среди них: легкая атлетика, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, плавание, лыжные гонки и большой теннис. Итоги подводятся только в командном зачете среди школ города.

В этом году соревнования проводятся под патронажем губернатора. Новшеством Спартакиады в этом году является главный приз соревнований. Благодаря спонсорам, теперь у ребят есть возможность выиграть спортивный инвентарь для своих школ или получить муниципальный или региональный грант на ремонт школьного спортзала.