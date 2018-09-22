«Шахтёрская слава» в Кемерове. Церемония открытия престижного турнира стартовала

Красочное шоу, эмоции зрительного зала, спецэффекты и спортивные танцы. В 17:00 на «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» и ctc-kuzbass.ru.

Яркое открытие и в плане постановки, и по составу приглашенных звёзд первой величины, среди которых, в том числе и солисты Большого театра.

Турнир стал по настоящему Международным. Своих сильнейших борцов в столицу Кузбасса направили 25 стран.

Престижный турнир открыл губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Борьба в Кузбассе, как вид спорта, имеет большую популярность. Сегодня этим видом спорта занимаются более 10 000 юных кузбассовцев. И мы всегда будем поддерживать этот вид спорта»,- отметил губернатор.