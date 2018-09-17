С 21 по 23 сентября в Кемерове пройдет шестой международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава»

Отметим, предварительные заявки на участие в состязаниях направили 24 страны.

В честь турнира в Кемерове будут работать сразу три тематические выставки. Они подготовлены музеем физической культуры и спорта совместно с Федерацией спортивной борьбы.

Сегодня уже начала работу передвижная экспозиция фотографий 50-х 90-х годов прошлого века. На них представлены команды, мастера спорта международного класса из нашего региона.

20 сентября в сквере у ГЦС «Кузбасс» появится передвижной комплекс-шатер с мультимедийным оборудованием, которое позволит в режиме слайд-шоу ознакомиться с историей проведения крупнейших состязаний по вольной борьбе в Кемеровской области.

А 22-го в Кемеровском драмтеатре откроется тематическая фотовыставка портретов тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие спортивной борьбы.