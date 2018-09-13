Пресс-конференции организаторов и участников соревнований по боксу прошла в Кемерове

Такого в мире кузбасского бокса еще не было. Впервые под одной крышей пройдут матчевая встреча между сборными Кузбасса и Тулы и профессиональные поединки.

Мы принимали у себя соревнования разного уровня. Но это событие стоит особо. Один из главных организаторов турнира, чемпион мира среди профессионалов Григорий Дрозд постарался привлечь к участию большую группу бойцов. Выступит на ринге и наш земляк Вячеслав Гусев, который проведет бой за титул чемпиона. Прокопчанин покажется на кемеровской публике после перерыва, который продлился три года. Весь подготовительный период он провел в родном Кузбассе.

Вячеслав ГУСЕВ

УЧАСТНИК ТУРНИРА

«Готовились на протяжении 2-х месяцев. Было два этапа. Первый — это ОФП, общая физическая подготовка. Она была в Шерегеше. Там гемоглобина набрались, физику подтянули. Второй этап был — отработки спаррингов. Здесь, в Кемерово, в Кедровке. Соперника знаю. Хороший соперник — 26 побед, 23 нокаутом, 12 поражений. Готов к бою отлично.»

Нашим боксерам пожелали удачи все собравшиеся. А удача особенно нужна в ходе матчевой встречи Кузбасс — Тула. Наша школа одна из сильнейших не только в России, но и в мире. Успехи кузбассовцев закреплены победами чемпионов мира среди профессионалов Юрия Арбачакова и Григория Дрозда. На них равняются молодые. С них берут пример.

Григорий ДРОЗД

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА КУЗБАССА

«Мы нацелены на долгую работу. Я думаю, что такими мероприятиями, такими событиями мы сможем действительно привлечь огромный интерес всей публики, молодых ребят. Привлечь их в залы. Сегодня Кузбасс на подъеме в боксе. Открываются залы, строятся новые помещения. Мы сегодня вместе с командой «Мир бокса», с Федерацией бокса России делаем в Кузбассе новое событие.»

Вечер бокса соберет всех болельщиков 15 сентября. Он станет вехой в развитии этого вида в области и даст новый толчок роста.