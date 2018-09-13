В Кемерове прошла расширенная пресс-конференция с участниками предстоящего боксерского вечера

В ходе встречи были представлены бойцы и команды.
На ринге встретятся сборные Кузбасса и Тулы. Гвоздем вечера станет бой между профессионалами.
На ринге сойдутся Дмитрий «Кувалда» Кудряшов и румын Александру Жур.
В ходе встречи были представлены бойцы и команды.
На ринге встретятся сборные Кузбасса и Тулы. Гвоздем вечера станет бой между профессионалами.
На ринге сойдутся Дмитрий «Кувалда» Кудряшов и румын Александру Жур.
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