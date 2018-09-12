Во Владивостоке продолжает свою работу Восточный экономический форум

Напомним, кузбасскую делегацию возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Сегодня прошли бизнес-диалоги с Китаем и Японией.

Кузбасс и Китай. Двух партнеров связывает в первую очередь общая инфраструктура – железнодорожная и портовая. По итогам первого полугодия 2018 года внешнеторговый оборот Кемеровской области и Китайской народной республики составил 476 млн долларов. Для укрепления торгово-экономических отношений Кемеровская область намерена участвовать в выставках, проводимых в Китае.

В четвертом квартале 2018 года в рамках инвестиционного проекта планируется подписание контракта на три года на поставку комплекса газоочистки для кузбасских металлургов с одной из ведущих компаний КНР. Поставщик будет определен по итогам переговоров.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Кузбасс — это 60% всего добываемого угля в Российской Федерации. Но его не надо воспринимать только как угольный регион. Это и металлургия, и химия. Это — сельское хозяйство. Уже сейчас по всем направлениям ведётся достаточно серьезная работа с китайскими компаниями, но потенциал Кузбасса намного больше.»

На бизнес-диалоге «Россия-Япония» в рамках Восточного экономического форума временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев остановился на планах по решению логистической проблемы. Вопрос будет решаться совместно с Российскими железными дорогами. Кузбасс делает новые рельсы и вагоны для развития транспортной логистики железных дорог. Такое развитие дает возможности по транспортировке грузов из Японии в наш регион.

Сергей Цивилев обозначил заинтересованность Кузбасса не только в поставке угля в Японию, но и в приобретении японской техники на предприятия Кузбасса. Япония для Кемеровской области является одним из внешнеторговых партнеров. Оборот торговли Кемеровской области и Японии увеличивается.

Сегодня на Восточном экономическом форуме был подписан ряд соглашений. Так, в ближайшие годы над совместными проектами будут работать представители трёх аграрных ВУЗов: Кемеровский институт, Дальневосточный университет и Якутская государственная академия. Стороны договорились о проведении прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Результаты будут внедрятся в форме наилучших продуктов и технологий в агропромышленный комплекс Кемеровской и Амурской областей, Приморского края, Республики Саха.

Согласно достигнутых договоренностей, ВУЗы будут осуществлять обмен студентами, преподавателями и специалистами для распространения лучших практик и опыта.

Ещё одно соглашение Коллегия администрации Кемеровской области заключила с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Оно направлено на развитие сферы предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие инвестиционной деятельности. В частности, запланированы совместная подготовка предложений по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата и обеспечению инвестиционной привлекательности Кузбасса.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«За 1000 дней весь Кузбасс изменить. Сделать его одним из ведущих регионов в Российской Федерации. Это, действительно, амбициозная задача. Я думаю, что в этой задаче «Деловая Россия» будет вместе с нами.»

Восточный экономический форум продолжается. Ожидается, что будет подписан ещё ряд соглашений, направленных на развитие региона в рамках Стратегии социально-экономического развития 2035.