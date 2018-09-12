:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Во Владивостоке продолжает свою работу Восточный экономический форум

Другие новости от 12.09.2018

Напомним, кузбасскую делегацию возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Сегодня прошли бизнес-диалоги с Китаем и Японией.

Кузбасс и Китай. Двух партнеров связывает в первую очередь общая инфраструктура – железнодорожная и портовая. По итогам первого полугодия 2018 года внешнеторговый оборот Кемеровской области и Китайской народной республики составил 476 млн долларов. Для укрепления торгово-экономических отношений Кемеровская область намерена участвовать в выставках, проводимых в Китае.

В четвертом квартале 2018 года в рамках инвестиционного проекта планируется подписание контракта на три года на поставку комплекса газоочистки для кузбасских металлургов с одной из ведущих компаний КНР. Поставщик будет определен по итогам переговоров.

Сергей ЦИВИЛЕВ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Кузбасс — это 60% всего добываемого угля в Российской Федерации. Но его не надо воспринимать только как угольный регион. Это и металлургия, и химия. Это — сельское хозяйство. Уже сейчас по всем направлениям ведётся достаточно серьезная работа с китайскими компаниями, но потенциал Кузбасса намного больше.»

На бизнес-диалоге «Россия-Япония» в рамках Восточного экономического форума временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев остановился на планах по решению логистической проблемы. Вопрос будет решаться совместно с Российскими железными дорогами. Кузбасс делает новые рельсы и вагоны для развития транспортной логистики железных дорог. Такое развитие дает возможности по транспортировке грузов из Японии в наш регион.

Сергей Цивилев обозначил заинтересованность Кузбасса не только в поставке угля в Японию, но и в приобретении японской техники на предприятия Кузбасса. Япония для Кемеровской области является одним из внешнеторговых партнеров. Оборот торговли Кемеровской области и Японии увеличивается.

Сегодня на Восточном экономическом форуме был подписан ряд соглашений. Так, в ближайшие годы над совместными проектами будут работать представители трёх аграрных ВУЗов: Кемеровский институт, Дальневосточный университет и Якутская государственная академия. Стороны договорились о проведении прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Результаты будут внедрятся в форме наилучших продуктов и технологий в агропромышленный комплекс Кемеровской и Амурской областей, Приморского края, Республики Саха.

Согласно достигнутых договоренностей, ВУЗы будут осуществлять обмен студентами, преподавателями и специалистами для распространения лучших практик и опыта.

Ещё одно соглашение Коллегия администрации Кемеровской области заключила с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Оно направлено на развитие сферы предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие инвестиционной деятельности. В частности, запланированы совместная подготовка предложений по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата и обеспечению инвестиционной привлекательности Кузбасса.

Сергей ЦИВИЛЕВ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«За 1000 дней весь Кузбасс изменить. Сделать его одним из ведущих регионов в Российской Федерации. Это, действительно, амбициозная задача. Я думаю, что в этой задаче «Деловая Россия» будет вместе с нами.»

Восточный экономический форум продолжается. Ожидается, что будет подписан ещё ряд соглашений, направленных на развитие региона в рамках Стратегии социально-экономического развития 2035.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально