Отопительный сезон в областном центре стартует 17 сентября

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. С этого дня в многоквартирные дома и другие коммунальные объекты начнут поэтапно подавать тепло.

Как сообщили в мэрии, сначала отопление запустят в социальных объектах: больницах, школах, детских садах и учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Кроме этого подключения пройдут в Заводском, Рудничном и Кировском районах, а также в жилых районах Кедровка, Промышлённовском, Ягуновском, Пионере и в Лесной Поляне.

Второй этап пройдёт 18 сентября. Системы отопления включат в заискитимской части Кемерова. Тепло поступит в дома жителей Центрального и Ленинского районов.

Запуск тепла — это поэтапный процесс. Поэтому отопление в домах может появиться в течение 3-4 суток. В этот период горожанам следует проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах.