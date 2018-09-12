Шерегеш претендует на победу в конкурсе National Geographic Traveler Awards

Известный журнал о путешествиях проводит голосование за лучшие туристические направления среди популярных видов отдыха.

Шерегеш представлен в номинации «Российский горнолыжный отдых».

Онлайн-голосование проходит на сайте конкурса в 25 номинациях. Конкуренцию Шерегешу составили Архыз, Кировск, Красная Поляна и Эльбрус.

Журнал проводит голосование восьмой раз подряд. Каждый год National Geographic Traveler определяет лучшие зарубежные курорты, а с прошлого года — и российские.

Отдать свой голос можно на сайте конкурса до 5 октября включительно, сообщает портал А42.ру.