Ещё одна аллея появилась в Новокузнецке в рамках всекузбасского месячника посадки деревьев

В городе высадили около двухсот саженцев — яблонь, рябин, ив и липы. Озеленять город вышли десятки волонтеров, в том числе юные конструкторы и робототехники.

Вместо микросхем и паяльников на этот раз в руках юных робототехников — лопаты. Привыкшие конструировать умные машины — садят деревья. Кто-то впервые. Но есть и те, кто озеленением города занимается уже давно. Александр Наумов уже три года участвует в экологических акциях.

Александр НАУМОВ

ВОЛОНТЁР

«На самом деле экология сейчас очень сильно развивается. В том числе и в робототехнике. Мы используем экологически чистый пластик. Везде используется все экологическое, и экология сейчас очень популярна.»

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Каждое дерево, высаженное на этой аллее — это символ инженерных достижений новокузнецких конструкторов. Именно поэтому в ближайшее время все саженцы будут названы именами лучших проектов, разработанных юными инженерами.»

Акция по посадке деревьев «Живи, лес!» в Новокузнецке прошла сразу в трех районах города. Всего за один день экологи и волонтеры высадили около двухсот саженцев. Всего же за полтора месяца ее проведения в регионе планируют посадить более шестисот тысяч саженцев. Следующее масштабное мероприятие по озеленению в Кузбассе пройдет 14 сентября в Единый день посадки деревьев. Присоединиться к ней сможет каждый желающий.