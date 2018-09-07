«Кузнецкие медведи» взяли реванш у «Ладьи»

МХЛ. Регулярный чемпионат.

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) – «Ладья» (Тольятти)

4:6 (2:2, 1:3, 1:1)

3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

На старте очередного турнира Молодёжной хоккейной лиги юные «сталевары» принимали гостей из Тольятти. Переиграть гостей в первом матче не удалось. Даже несмотря на 4 заброшенные шайбы.

Соперник действовал агрессивно и был успешен в реализации. 6:4.

Во втором матче «медведи» отличились быстрой шайбой. На третьей минуте, в равных составах, счёт открыл Денис Сизиков. К середине периода усилиями Никиты Плёнкина «сталевары» удвоили своё преимущество. Второй игровой отрезок остался за гостями. Натиск «Ладьи» воплотился в гол на 31-й минуте. Однако, большей выгоды тольяттинцам из своего игрового превосходства извлечь не удалось.

Голкипер новокузнечан Владислав Югов хладнокровно работал в зоне своей ответственности, сохраняя за новокузнечанами минимальный перевес в счёте. Соратники отблагодарили вратаря третьей шайбой, весомо увеличив свои шансы на победу. Соперник сократил отставание до минимума, но перевести игру в овертайм не сумел. Не помогла и замена голкипера на шестого полевого игрока.

«Было заметно, что ребята нервничают. Особенно после вчерашнего поражения, которое было не по делу, я считаю. Но удалось поменять настрой. Достойно провели матч», — скажет после игры главный тренер новокузнечан Александр Китов.

В предстоящее воскресенье, 9 сентября, «Кузнецкие медведи» продолжат домашнюю серию. В соперниках казанский «Ирбис».