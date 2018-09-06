Кузбасс в ближайшие годы будет меняться по 8 приоритетным направлениям развития

В эти минуты в Кемерове временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев представляет стратегию Социально – экономического развития Кузбасса до 2035 года.

Документ, подготовка которого инициирована Цивилевым несколько месяцев назад, написан впервые на основе идей и предложений самих кузбассовцев. Только на сайт стратегии 2035 поступило 6320 предложений по улучшению жизни в регионе.

В итоге, работа будет проводиться по 2 направлениям: человеческий капитал и экономический рост. Они объединяют 8 приоритетов развития. Забота о здоровье — сильный регион. Комфортная среда — новое качество жизни. Традиции Кузбасса — новые возможности. Эффективные инвестиции — динамичное развитие промышленности и АПК. Поддержка предпринимательства — перезагрузка и рост. Транспортный прорыв — современная инфраструктура. Экологическая безопасность — новые стандарты. Молодые профессионалы — будущее Кузбасса .

Как отметил Сергей Цивилев: «Каждый ребёнок имеет право на достойное образование. Мы уже приступили к строительству президентского кадетского корпуса. Выполняем земельные работы. Уже 1 сентября будет первый набор в кадетское училище.»