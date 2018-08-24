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Кузбасс присоединится к всероссийской акции «Ночь кино — 2018»

Другие новости от 24.08.2018

Бесплатные кинопоказы начнутся с 25 августа.

Интернет-голосование за фильмы, которые зрители ходят увидеть в «Новь кино» проводилось на сайте информационного агентства ТАСС. Завершилось оно 2 августа.

Фильмами-лидерами зрительского отбора стали: приключенческий военный фильм «Танки» Кима Дружинина, фантастическая военная драма «Рубеж» Дмитрия Тюрина и фантастическая комедия «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

К акции присоединилась и Кемеровская область. Бесплатные кинопоказы организуют на 56 площадках муниципалитетов.

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