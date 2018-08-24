Кузбасс присоединится к всероссийской акции «Ночь кино — 2018»

Интернет-голосование за фильмы, которые зрители ходят увидеть в «Новь кино» проводилось на сайте информационного агентства ТАСС. Завершилось оно 2 августа.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass