Кузбасс присоединится к всероссийской акции «Ночь кино — 2018»

Бесплатные кинопоказы начнутся с 25 августа.
Интернет-голосование за фильмы, которые зрители ходят увидеть в «Новь кино» проводилось на сайте информационного агентства ТАСС. Завершилось оно 2 августа.
Фильмами-лидерами зрительского отбора стали: приключенческий военный фильм «Танки» Кима Дружинина, фантастическая военная драма «Рубеж» Дмитрия Тюрина и фантастическая комедия «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.
К акции присоединилась и Кемеровская область. Бесплатные кинопоказы организуют на 56 площадках муниципалитетов.