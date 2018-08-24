С одним из самых главных праздников Кузбасса — Днем шахтёра – кузбассовцев поздравили первые лица России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что День шахтёра отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей стране.

«Ваш нелегкий труд требует от человека особых качеств. Высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы — во все времена отличали представителей горняцкой профессии, помогали им достойно решать поставленные задачи, из поколения в поколение передавать традиции товарищества, взаимовыручки. Уверен, что ответственный подход к делу, опора на опыт своих предшественников, гордость за принадлежность к шахтерскому братству — и впредь позволят вам добиваться значительных производственных успехов, повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности, вносить серьезный вклад в укрепление энергетического, индустриального потенциала страны», – говорится в поздравительном письме.

Поздравление с Днем шахтёра прислал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Ваша отрасль – одна из стратегически важных в отечественной экономике. От вас зависят энергетическая безопасность России, ее статус крупного экспортера угля. И, конечно же, благополучная жизнь людей во всех регионах страны. Каждый день вы спускаетесь на сотни метров под землю, чтобы в наши дома приходили свет и тепло, обогревались школы и больницы, стабильно работали предприятия промышленности».

Поздравления с Днем шахтёра также поступили от руководителей федеральных структур, общественных и религиозных организаций, глав субъектов Российской Федерации, политических и общественных деятелей, жителей ближнего и дальнего зарубежья.