Стало известно, когда починят сгоревшую крышу кемеровской многоэтажки

Накануне в областном центре прошла встреча с жильцами сгоревшего дома на улице Красной. На ней глава города сообщил, что проект по строительству новой кровли готов и согласован. Половина работ уже выполнена. Полностью восстановить крышу планируется до 20 сентября.

«Сделаны расчеты, чтобы будущая кровля была крепкой. На данный момент мы убрали замокший утеплитель, сейчас проводим работы по гидроизоляции, чтобы никакая влага уже не прошла. 50% этих работ уже выполнено», – пояснил Илья Середюк.

На восстановление кровли будет потрачено около 9 миллионов рублей. При этом, часть средств оплатят жильцы горевшего дома.