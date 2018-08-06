В Кузбасс прибыла делегация из Кореи для развития отношений в сфере природоохранной деятельности

С приезда зарубежных коллег стартовала бизнес- миссия Кузбасса и Республики Корея. Она будет посвящена вопросам защиты окружающей среды и применению новых технологий, направленных на улучшение экологии.

В областной администрации Сергей Цивилев встретился с представителями делегации. В обсуждении дальнейшей работы приняли участие заместители губернатора и представители крупных промышленных предприятий.

«Сегодня мы открываем серию международных встреч, которые пройдут в рамках совместной бизнес-миссии Кузбасса и Республики Корея. Главная тема встреч — это защита окружающей среды и привлечение новых технологий в эту сферу. Мы энергично работаем над разработкой Стратегии развитии Кузбасса до 2035 года. В ближайшие годы будет сделан мощный экономический рывок. Несмотря на развитие промышленности, мы должны понижать ее воздействие на экологию», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Врио губернатора также отметил, что неслучайно специалисты Кузбасса обратились к корейским коллегам. Республика Корея является одним из признанных мировых лидеров автомобильной, судостроительной, сталелитейной, электронной промышленности, ИТ-технологий.

«Уверен, использование передовых разработок позволит сохранить и значительно улучшить состояние природы Кемеровской области», — сказал Цивилев.

Всю неделю корейские эксперты будут ездить по городам, предприятиям и угольным компаниям Кузбасса. В конце работы будут подведены итоги и выработан план по улучшению охраны природы в регионе.

Фото: ako.ru