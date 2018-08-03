В школе №35 г. Кемерово открыли футбольную площадку

Эффектное открытие спортивной площадки. Красную ленту разрезает представитель администрации Кемеровской области, воспитанник футбольной команды и тренер.

Сергей НИКОШЕНКО

ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ШКОЛЫ №35

«Мы очень много ездим по соревнованиям всероссийского уровня. Для этого нам нужны достойные условия для подготовки».

О такой, новой площадке, где можно будет играть в футбол и заниматься спортом, ученики школы мечтали давно. И вот — наконец, нашлись те, кто решился помочь. Построили за несколько месяцев, чтобы успеть к новому учебному году.

ГЛЕБ ОРЛОВ

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМ. ГУБЕРНАТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КО

«Предприниматели, представители строительных отраслей Кузбасса собрались и решили построить детскую площадку, которая подает надежду на то, что имена наших детей прогремят на весь мир. Я надеюсь, что она будет открыта не только для учащихся школы, но и для детей, которые живут рядом, в ближайших домах».

Юные футболисты не стали дожидаться начала первых тренировок. Тут же решили опробовать новое поле. Покрытие безопасное и прослужит не один год. И, возможно, в будущем именно на этом газоне вырастет футболист уровня сборной России по футболу.