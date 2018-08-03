«Кухня погоды». Выпуск 43

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Волонтёры всероссийского студенческого корпуса спасателей провели открытый урок
Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция" стартовала в Кузбассе
В областном центре открыли третий в России детский пресс-центр юных инспекторов
В Кемерове из-за подозрительных предметов остановили движение трамваев и оцепили многоквартирный дом
Двоих новокузнечанок осудят за попытку оплаты купюрами банка приколов
После трагедии в «Зимней вишне» в России утвердили стандарт проверки противопожарных систем