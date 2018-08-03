В Кемерове из-за подозрительных предметов остановили движение трамваев и оцепили многоквартирный дом  

Днём 3 августа в Кемерове оцепили многоэтажку на улице Ленина. Внутри здания был найден бесхозный системный блок. Прибывшие на место правоохранители установили, что предмет не представлял опасности.

Чуть позже в трамвае №10 кондуктор увидела оставленный чемодан. Движение трамвая было остановлено. Простой длился почти час.

«В соответствии с нормами, на место были вызваны сотрудники полиции, они проверили находку. К тому времени уже объявилась женщина, которая оставила чемодан. Правоохранители вернули находку хозяйке», – рассказал руководитель пресс-службы электротранспортной компании Максим Гончаренко.