Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартовала в Кузбассе

Петропавловск-Камчатский стал отправной точкой путешествия мобильной лаборатории. 30 регионов, 120 населенных пунктов и тысячи обследований. Теперь эстафету принимает Кузбасс. Новокузнечане уже присоединились к акции.

Татьяна ОПРИСКО

«Случайно вышла из магазина и увидела напротив машину, заинтересовалась, подошла. Машину с флюорографией вижу регулярно, а вот такую машину первый раз. Думаю, нужно почаще устраивать такие акции — дать людям возможность узнать о своем здоровье».



Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Процедура тестирования проста и не занимает много времени — всего 2-3 минуты. Мы решили использовать такую возможность и тоже узнать о своем здоровье немножечко больше».

Перед тем, как взять кровь на анализ, медики проводят беседу. Спрашивают имя и возраст. Дают общую информацию, касающуюся заболевания. Затем сама процедура. Строго в стерильных условиях. Результат готов через пять минут. В моём случае ожидания подтвердились — отрицательно. Но если тест дает положительный ответ, специалисты рекомендуют обратиться в медицинское учреждение и пройти повторное обследование.

Владислав АБРАМОВ

НАЧАЛЬНИК НОВОКУЗНЕЦКОГО ФИЛИАЛА ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА «СПИД»

«Человек, зная свой статус, будет осторожничать и следить за собой, лечиться. И сам по себе вопрос лечения однозначно может быть вопросом профилактики. Так как человек, принимающий лекарства, становится практически незаразен или гораздо менее заразен».

Пока Кузбасс входит в тройку лидеров среди российских регионов по уровню заболеваемости ВИЧ. Однако на протяжении пяти лет ежегодно количество вновь выявленных в регионе снижается на 6-9 процентов. Профилактика ВИЧ является одним из направлений раздела «Забота о здоровье» Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Таким акциям будет уделяться особое внимание.



Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Проблема ВИЧ, действительно, серьезно остро стоит перед жителями Кузбасса. И неслучайно Владимир Владимирович указал нам на это. Это одно из приоритетных направлений для нашей работы. Мы включаемся в эту акцию. До шестого августа в городах Кузбасса будут открыты пункты, где вы можете бесплатно пройти анализ на ВИЧ-инфекцию и получить все необходимые консультации».



Пройти экспресс- тест смогут жители четырёх городов Кузбасса. Кроме Новокузнецка мобильный пункт будет работать в Белове, Ленинске-Кузнецком и Кемерове. В областной столице 6 августа состоятся заключительные мероприятия, посвящённые участию региона во всероссийской акции. Однако тем, кто не успел пройти обследование, ждать еще год вовсе не обязательно. Бесплатно сдать анализы можно в медицинских учреждениях и специализированных центрах в своем городе.