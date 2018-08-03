Волонтёры всероссийского студенческого корпуса спасателей провели открытый урок

Критическая ситуация может возникнуть в любую минуту. Зачастую первая доврачебная помощь уберегает от серьёзных последствий и сохраняет жизнь. Сегодня волонтёры корпуса спасателей провели учения для представителей транспортной компании в рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь». Работникам общественного транспорта рассказали основные правила по оказанию первой медицинской помощи.



Инесса КРЫНЕЦКАЯ

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУ МЧС РОСИИ ПО КО

«Сегодня у нас проходят учения водителей и кондукторов кемеровских транспортных компаний. Данные специалисты непосредственно сталкиваются с такими ситуациями, когда необходимо оказать первую медицинскую помощь до приезда скорой, спасателей. И таких ситуаций очень много».

Волонтёры рассказали, как надо проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечение и накладывать жгут. Всё это может помочь, в случае необходимости, для спасения человеческой жизни. Ведь не редко, по словам слушателей, критические ситуации случаются на рабочем месте.

Артур

КОНДУКТОР

«Был однажды случай, когда пассажир упал с пассажирского сидения. Был без сознания, я остановил автобус, попросил водителя открыть двери. Было большое возмущение со стороны пассажиров, что человеку плохо, его надо спасать, а мы тут бездействуем. Данное обучение оно полезно. Чтобы мы именно помогали, а не причиняли вред своими действиями».



В Кузбассе проект «Научись спасать жизнь» действует уже второй год. За это время обучение прошли преподаватели вузов, социальные работники, школьники и студенты. Представители МЧС готовы обучить сотрудников крупных предприятий и всех желающих. Для этого достаточно оставить заявку на официальном сайте ведомства.