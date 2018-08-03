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Аккредитация

В Кузбассе проходит акция по раздаче гуманитарного угля

Другие новости от 03.08.2018

Как сообщают в департаменте угольной промышленности, уже доставлено более половины запланированного объема. Благотворительный уголь получили жители Междуреченска, Осинников, Тайги, Юрги, Полысаева, пгт Краснобродского, Кемеровского, Топкинского и Яшкинского районов.

Раздача угля продолжается ещё на 18 территориях.

В рамках акции кузбассовцам доставлено более 23 тысяч тонн топлива.

 Всего к Дню шахтера помощь получат 10 744 семьи, которым поставят около 43 тысяч тонн «чёрного золота».

Напомним, благотворительный уголь получают пенсионеры, чей доход не превышает 150% прожиточного минимума, малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми и ветераны ликвидированных угольных предприятий.

Фото: ako.ru

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