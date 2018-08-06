В Новосибирске завершился предсезонный турнир команд Молодёжной хоккейной лиги

Из четырёх проведённых матчей «Кузнецкие медведи» лишь однажды отпраздновали победу. Новокузнечане проиграли местным «Сибирским снайперам» (2:4), «Снежным барсам» из Астаны (0:2) и «Омским ястребам» (0:1). Переиграть удалось только сверстников «Тюменского легиона» (3:0). В итоге молодёжная команда «Металлурга» на турнире Белосохова стала четвёртой.

Самым результативным игроком «Медведей» стал Денис Сизиков. Капитан новокузнечан набрал 3 (1+2) очка.

По 2 балла заработали: нападающий Павел Котов (1+1); форвард Данила Богуш (1+1), в предыдущем сезоне МХЛ выступавший за «Сибирских Снайперов» и «Сарматов», и еще один новичок – нападающий Гафар Сатаров (0+2), ранее игравший за юниорский состав «Ак Барса». По одному очку набрали защитник Артур Гилязеев и форвард Данил Колодько, забросившие по шайбе.

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