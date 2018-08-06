Сергей Цивилев от лица кузбассовцев высказал соболезнования по поводу трагедии в Красноярске 

4 августа под Красноярском разбился вертолёт Ми-8. Все пассажиры погибли. По предварительным данным, ЧП произошло в результате столкновения лопастей с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отправил телеграмму со словами соболезнования своему коллеге Александру Уссу.

«От имени коллегии Администрации Кемеровской области, всех жителей Кузбасса и от меня лично примите глубокие слова соболезнования и сопереживания. Трагедия унесла жизни 18 человек, которых дома ждали семьи, кто любил, работал, мечтал, строил планы на будущее. Этот чрезвычайный случай глубокой болью отозвался в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Сергей Цивилев попросил передать слова поддержки семьям погибших.

Фото: www.utair.ru