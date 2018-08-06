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В Кузбассе полицейские провели профилактический рейд

Другие новости от 06.08.2018

Сотрудники полиции Новокузнецка проверили парки, скверы, пляжи, игровые и спортивные площадки на наличие факторов, угрожающих жизни и здоровью детей.

Осмотр проходил в рамках акции «Безопасность детства». Она направлена на предупреждение несчастных случаев среди детей в период летних каникул.

Также в ходе акции обследуются заброшенные здания, сломанные конструкции и несанкционированные пляжи.

С подростками, которые были обнаружены на берегах водоёмов и на территории заброшенного здания, специалисты провели профилактические беседы.

Фото: google.ru

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