В Кузбассе полицейские провели профилактический рейд

Сотрудники полиции Новокузнецка проверили парки, скверы, пляжи, игровые и спортивные площадки на наличие факторов, угрожающих жизни и здоровью детей.

Осмотр проходил в рамках акции «Безопасность детства». Она направлена на предупреждение несчастных случаев среди детей в период летних каникул.

Также в ходе акции обследуются заброшенные здания, сломанные конструкции и несанкционированные пляжи.

С подростками, которые были обнаружены на берегах водоёмов и на территории заброшенного здания, специалисты провели профилактические беседы.

Фото: google.ru