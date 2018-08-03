В областном центре открыли третий в России детский пресс-центр юных инспекторов

Детский пресс-центр юных инспекторов движения задуман как площадка для молодых активистов. Здесь начинающие журналисты смогут делать репортажи и писать статьи, пропагандируя правила безопасного движения ясным и понятным языком. Сегодня уже более 370 тысяч подростков по всей стране начинают свое творческое и профессиональное развитие благодаря подобным пресс-центрам.

Анна ЦАРЬ

ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

«Тут можно осваивать все с самого начала. Тебе могут подсказать, как делать, как можно что-то подредактировать. Мне очень хочется стать корреспондентом, потому что мне нравится писать статьи. Тут очень дружный коллектив и можно найти себе новых друзей».

Первый пресс-центр открылся в Москве. Второй в Липецке, ЮИДовцы которого и передали эстафету сибирскому федеральному округу. Готовится к открытию пресс-центр и в одном из самых крупных городов Северного Кавказа — Грозном. В планах организаторов целая сеть подобных площадок, где юные инспектора будут оттачивать своё мастерство.

Алла СУРАЖЕВСКАЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВСЕРОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

«Мы работаем в прямой взаимосвязи с Кузбассом по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и по пропаганде безопасности на дороге. Когда мы составляли логистику открытия федеральных центров в других городах, Кемерово был выбран сразу. Это с нашей стороны и так совпало, что сами коллеги изъявили желание».

Сегодня семи юным членам кузбасского пресс-центра ЮИД торжественно вручили удостоверения и набор профессионального оборудования. Для участников состоялся мастер-класс «Имбирный дорожный знак», после которого ребята взяли импровизированное интервью и приняли участие в первой рабочей планёрке.