Бойцы Росгвардии рассказали, как правильно хранить оружие

Вместо коллекции сумочек — 6 единиц огнестрельного оружия. Среди них 1 — травматическое, в целях самообороны. Вместо погони за скидками — охота на зайца и дикую курицу. Первое оружие Ирине подарили, когда она ждала на свет дочку. А любовь к необычному увлечению появилась на охоте с коллегами. Сегодня девушка часто охотится одна.

Ирина ГОЛУБЕВА

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ КО

«Травматическое оружие у меня — это Оса- Эгида двухствольное. Используется для самообороны. Беру с собой всегда, когда выезжаю за грибами, за ягодами в лес».

Всех своих «питомцев» Ирина хранит в сейфе — это главное правило содержание оружия в доме. Обязательно проверяет, не заряжено ли оно, даже если точно знает, что нет. На каждую единицу есть лицензия и соответствующие документы. Оружие в доме — вещь крайне ответственная, и не всем доступная. Прежде чем им обзавестись, необходимо выполнить ряд требований, установленных федеральным законом. Пройти медкомиссию и обучение.

Александр ОЛЬКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ КО

«Установить металлический ящик, предусмотреть ряд мер, которые позволят исключить доступ посторонних лиц, и после этого можно подать документы на получение лицензии на приобретение оружия. Для будущих владельцев я бы посоветовал хорошо обдумать этот вопрос».

Задуматься об ответственности призывает и инструктор стрелкового клуба Дмитрий Кривенко. Сегодня в его тире — Ирина. Она профессионально держит оружие в руке и точно попадает в цель. Ежедневно на занятия к Дмитрию приходят и те, кому только предстоит сделать первый выстрел. Каждому он рассказывает о кодексе стрелка. Обращаться с оружием так, как будто оно заряжено всегда. Не направлять его никуда, кроме цели. Перед тем, как стрелять, проверить, что перед мишенью и за ней. Не касаться спускового крючка, пока ствол не направлен на мишень. Нередко новоиспечённые стрелки подобных азов не знают.

Дмитрий КРИВЕНКО

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СТРЕЛКОВОГО КЛУБА

«Человек, который прошел все инстанции по оформлению лицензии, получение медицинских справок и всего остального, становится счастливый обладателем некой железяки, набора механизмов и трущихся деталей, которые у него есть и греют душу. Но как им пользоваться — не знают многие. Большинство, скажем прямо. Многие знают: вот тут щелкает, вот отсюда вылетает пулька. На этом знания заканчиваются».

В Кемерове около 14 тысяч человек, в чьих домах есть оружие. Каждому владельцу необходимо помнить правила хранения. Исключить доступ посторонних лиц, хранить оружие только в сейфе, запирающемся на ключ. Осознать свою ответственность, чтобы оружие ни при каких условиях не нанесло вред людям.

