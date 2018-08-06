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В Кузбассе отремонтировали часть трассы Кемерово- Яшкино- Тайга

Другие новости от 06.08.2018

Длина обновлённого участка составила 2,8 км. Специалисты уложили более 20 000 кв.м. асфальтобетона.

Вдоль участка дороги были установлены удерживающие ограждения, дорожные знаки, остановочные павильоны и ограждающие столбики.

Кроме того, подрядчики укрепили обочины проезжей части.

Напомним, ремонт участка трассы проходил в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году в план ремонтной кампании включены дороги областного центра, улицы населённых пунктов и 5 магистралей регионального значения.

Фото: kemerovo.ru

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