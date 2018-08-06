В Кузбассе отремонтировали часть трассы Кемерово- Яшкино- Тайга

Длина обновлённого участка составила 2,8 км. Специалисты уложили более 20 000 кв.м. асфальтобетона.
Вдоль участка дороги были установлены удерживающие ограждения, дорожные знаки, остановочные павильоны и ограждающие столбики.
Кроме того, подрядчики укрепили обочины проезжей части.
Напомним, ремонт участка трассы проходил в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году в план ремонтной кампании включены дороги областного центра, улицы населённых пунктов и 5 магистралей регионального значения.
Фото: kemerovo.ru