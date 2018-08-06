В Кузбассе отремонтировали часть трассы Кемерово- Яшкино- Тайга

Напомним, ремонт участка трассы проходил в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году в план ремонтной кампании включены дороги областного центра, улицы населённых пунктов и 5 магистралей регионального значения.

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