В Кемеровском районе прошло народное обсуждение Стратегии развития Кузбасса до 2035 года

Представители областной администрации встретились с жителями района и представили им действующий проект стратегии.

Кемеровский район. Население около 47 тысяч человек. 1 место по вводу жилья среди муниципальных районов области и 3 место в регионе. За 2017 год введено 60,6 тысяч кв.м. Идёт строительство 30-квартирного жилого дома в посёлке Звёздный. К 2025- му году в районе возведут комплекс домов в с. Ягуново, а к 2035- в д. Береговая. За 5 лет открыты 34 новые группы в детских садах на более, чем 1000 дошкольных мест. Здесь отсутствует очередность в детские сады. Стратегия развития региона охватывает практически все сферы жизнедеятельности. Но еще есть, куда развиваться дальше, и горожане, как никто другой, знают проблемные своего района.



Елена ПАСЕЧНИК

ДИРЕКТОР МБУ ДК АРСЕНТЬЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО Р-НА

«Я, как человек культуры, болею естественно за культуру, болею за наше будущее, подрастающее поколение, и естественно я подняла вопрос о проблеме, которая у нас остро сейчас стоит — это культурное воспитание подрастающего поколения. В селах растут такие же дети, как и в городе, но нет им возможности посещать их в городе, поэтому мы должны развивать сельские клубы в дальних посёлках, в дальних учреждениях».

Кемеровский район стал первой площадкой для народного обсуждения социально-экономической Стратегии-2035. Представители областной администрации представили проект действующей концепции региона и района, рассказали об основных мероприятиях, направленных на улучшения качества жизни. Чтобы каждый имел полное представление о будущем Кузбасса и мог поучаствовать в его формировании.



Ирина ФЁДОРОВА

ПОМОЩНИК ВРИО ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«У нас есть время — август, когда мы можем выслушать мнение наших жителей, взять их предложение и еще раз посмотреть, что можно сделать. Может быть, неправильно расставлены акценты. Возможно, нужно силы бросить в этом направлении, а не так, как мы определили».

Лидия СЕВРЮКОВА

ДИРЕКТОР МБУ ЛЕСНОГОРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

«Конечно, такая мощь, такая гордость за Кузбасс. Всё это так здорово. Очень интересно, что охват всех слоев нашей жизни. И очень приятно что мы сами вносили предложения, чего бы нам самим хотелось».

В ближайшее время подобные встречи пройдут во всех городах и районах региона. Предложения по стратегии принимают в многофункциональных центрах, местных администрациях и на сайте Кузбасс-2035.рф.