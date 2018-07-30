Ремонт дворов стартовал в Новокузнецке

До конца года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе отремонтируют почти 70 придомовых территорий.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Сейчас территория этого двора больше напоминает руины. Пройти практически невозможно. Однако, глобальные изменения уже впереди. Здесь стартовал первый этап реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».»

60 дней — столько необходимо подрядчикам, чтобы преобразить двор: уложить новое асфальтовое покрытие, сделать парковку и бордюры. Работа кипит с самого утра. Здесь сразу три соседних дома попали в программу. С лопатой в руках даже жители. Спасают цветы и растения. Из клумбы, где ведутся работы, пересаживают в безопасное место. Ремонта двора жители ждали давно. Александра Голобрюхова — одна из старожил. Переехала сюда более тридцати лет назад.

Александра ГОЛОБРЮХОВА

«Я не помню даже, чтобы был ремонт. Вот не помню. Может быть временно вот тут засыпали чем-то, но чтобы асфальт делали, я не помню такого. Хотим все мы, чтобы сделали все хорошо.»

Ремонтные работы — под постоянным контролем. В этом году в договоре с подрядными организациями появился новый пункт — установка видеокамер, которые будут транслировать весь процесс благоустройства в режиме онлайн.

Светлана БАТАЕВА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА ЖКХ

«Доступ будет предоставлен отдельным лицам, дабы не перегружать систему. Поэтому обязательно доступ будет у управляющей компании — как у заказчика, у старшего дома, соответственно, у дирекции ЖКХ — как у организации, осуществляющей строительный контроль, ну и соответственно, у администрации города.»

Но и других нововведений не мало. Так, во время ремонтных работ подрядные организации должны обеспечить жителям комфортные условия — это еще один пункт обновленного договора. Например, после снятия старого асфальта сделать подсыпку. Другое новшество — проверка качества выполненных работ до сдачи объекта. С помощью специального оборудования специалисты ЖКХ планируют тестировать дорожное покрытие по всем параметрам.

Антон ЧЕРЕМНОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ НОВОКУЗНЕЦКА ПО ЖКХ

«Дирекция единого заказчика приобрела ряд приборов-инструментов для того, чтобы мы проверяли качество основания, качество асфальтового покрытия и все остальные параметры, то есть они будут тоже сниматься постоянно для того, чтобы не возникало вопросов потом у комиссии.»

В этом году в Новокузнецке в рамках федеральной программы отремонтируют 69 дворов на общую сумму — более ста шестидесяти миллионов рублей. Однако в ходе проведения конкурса стоимость работ удалось снизить на 9 миллионов. Еще часть средств получилось сэкономить после экспертизы сметной стоимости. В итоге возможность попасть в программу получат еще тридцать дворовых территорий. Отбор среди оставшихся в очереди пройдет в ближайшее время.