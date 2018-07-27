В КемГУ реализуется проект «Бережливый университет»

В рамках проекта планируется повысить качество образования и исключить неэффективные затраты.

Проект позволит создать комфортные условия для сотрудников и студентов. Улучшения коснутся системы подачи жалоб и предложений от студентов, организации рабочего места преподавателя и т.д.

В КемГУ уже организованы семь проектных групп: работа приемной комиссии, работа со студентами, кадровые процедуры, учебно-методическое обеспечение, система дополнительного образования.

Сотрудники КемГУ проводят рабочие встречи с кураторами проекта «Бережливый университет». Участники представляют свои идеи и обсуждают дальнейшие планы по реализации проекта.