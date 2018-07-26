Учебные заведения Новокузнецка стали победителями конкурса Минобрнауки России 

Накануне Министерство образования РФ проводило конкурс на предоставление федеральных грантов. Цель конкурса — создание условий для обеспечения качественной подготовки кадров.

Учебные заведения предоставляли свои образовательные проекты.

Всего в конкурсе приняли участие 413 образовательных организаций со всей России, 13 — из Кемеровской области.

Два кузбасских учреждения вошли в число победителей. Так, гранты получат ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» (директор Т.А. Кучерявенко) и ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» (директор Ю.В. Сметанникова).