В Кузбассе прошёл турнир по шахматам

В областном центре состоялся XVIII шахматный фестиваль, посвящённый Дню шахтёра.

В кемеровском городском шахматном клубе имени М.И. Найдова собрались спортсмены из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Осинников и Тайги.

По итогам турнира, лучший результат среди девушек до 17 лет показала Александра Костина (Междуреченск). Второе место заняла Алина Бернс (Прокопьевск), а третье — Валерия Мелешко (Кемерово).

Среди девушек до 19 лет первой стала Анна Максимова (Кемерово).

Сильнейшими среди юношей стали Артем Бабакехян (Кемерово) и Алексей Жук (Тайга).

Победителей и призеров поздравил первый заместитель председателя Федерации шахмат Кемеровской области, директор областной спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов Юрий Скворцов.

Фото: ako.ru