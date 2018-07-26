В Кузбассе прошёл турнир по шахматам

В областном центре состоялся XVIII шахматный фестиваль, посвящённый Дню шахтёра.
В кемеровском городском шахматном клубе имени М.И. Найдова собрались спортсмены из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Осинников и Тайги.
По итогам турнира, лучший результат среди девушек до 17 лет показала Александра Костина (Междуреченск). Второе место заняла Алина Бернс (Прокопьевск), а третье — Валерия Мелешко (Кемерово).
Среди девушек до 19 лет первой стала Анна Максимова (Кемерово).
Сильнейшими среди юношей стали Артем Бабакехян (Кемерово) и Алексей Жук (Тайга).
Победителей и призеров поздравил первый заместитель председателя Федерации шахмат Кемеровской области, директор областной спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов Юрий Скворцов.
Фото: ako.ru