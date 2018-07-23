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Стали известны новые подробности смертельного ДТП с участием «скорой помощи» в Новокузнецке

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Напомним, авария произошла вечером 21 июля.

На проспекте Бардина столкнулись три автомобиля. По данным полиции, предварительно установлено, водитель автомобиля Lexus совершил столкновение с движущейся в попутном направлении каретой «скорой помощи», которая затем выехала на полосу встречного движения, после чего столкнулась с Volkswagen Passat.

В результате ДТП 1 человек погиб и еще 4 получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По итогам проверки будет принято решений в соответствии с действующим законодательством.

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