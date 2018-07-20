В Гурьевском районе пройдёт чемпионат по плаванию в открытой воде

Заплыв состоится 21 июля в акватории «Салаирских плесов».

Участие примут около 100 конкурсантов. Это и профессиональные пловцы, и начинающие спортсмены, и ветераны, и просто любители плавания.

Чемпионат проводится в шести возрастных группах на дистанциях 1000 м, 1852 м. и 3000 м. Также состоится смешанная эстафета 4х300 м. вольным стилем.

Почетными гостями соревнований станут депутат Госдумы РФ, мастер спорта СССР по плаванию, председатель наблюдательного совета Федерации плавания Кузбасса Евгений Косяненко и президент Федерации плавания Красноярского края, генеральный директор краевой «Академии летних видов спорта», участник Олимпийских игр Алексей Ковригин.