Дети-сироты получили жилье в Таштагольском районе

Документы вручил глава района Владимир Макута.

На приобретение квартир были направлены средства из федерального бюджета — 3,8 млн рублей.

В 2018 году это второе новоселье. Ранее квартиры получили трое детей-сирот. Причем двое из них заселились в квартиры муниципального фонда.

Всего в этом году планируется обеспечить жильем 24 таштагольца этой льготной категории. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 24 млн рублей. В прошлом году жильем обеспечен 31 ребенок-сирота.

Для защиты интересов детей-сирот в ближайшие пять лет жилье им предоставляется на условиях типового договора. И только по истечении этого срока они смогут совершать какие-то операции с этой недвижимостью: оформлять в собственность, продавать или обменивать.