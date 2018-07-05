В Кемерове устроят «семейный театр»

В преддверии Дня семьи, любви и верности артисты кемеровских театров соберутся в Доме актёра. Праздник состоится завтра в 13:00.

Театральная гостиная народной артистки России Лидии Цукановой превратится в «семейный театр» — сообщили в Департаменте культуры и национальной политики региона. Здесь прозвучат стихи и песни о любви, доме и семье. Кроме того, гостей праздника ждут вкусные угощения.

Символом мероприятия станет ромашка, которая является олицетворением нежности и верности. Участники «семейного театра» обменяются бумажными цветами с пожеланиями на каждом лепестке.