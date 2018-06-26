В Кемеровской области на базе МФЦ выдан первый в Сибири заграничный паспорт нового образца

В начале июня текущего года сотрудники управления МВД России по г. Новокузнецку на базе одного из многофункциональных центров города провели тестирование оборудования по приему и регистрации биометрических данных для оформления заграничного паспорта нового образца.

Государственная услуга «Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность за пределами территории РФ, содержащих электронные носители информации» стала доступна жителям Новокузнецка в рамках пилотного проекта, стартовавшего в России в феврале текущего года. Ранее через МФЦ можно было оформить заграничные паспорта только старого образца.

Первым данной госуслугой воспользовался житель Новокузнецка Андрей Васильев. Сегодня сотрудники полиции выдали ему биометрический заграничный паспорт сроком действия на 10 лет. Горожанин отметил удобство данной формы работы и добавил, что в общей сложности потратил на всю процедуру оформления документа менее получаса.

С 28 июня текущего года для получения биометрического заграничного паспорта сроком действия на 10 лет новокузнечане по предварительной записи могут обратиться в многофункциональный центр, расположенный в Центральном районе города на улице Павловского. Прием будет вестись по вторникам и четвергам. Здесь же граждане,

желающие оформить загранпаспорт нового образца, смогут заполнить анкету на получение документа, оплатить госпошлину в размере 3 500 рублей и через месяц

получить готовый паспорт.

При подаче заявления на получение указанной госуслуги через портал gosuslugi.ru размер госпошлины составит 2 450 рублей (для граждан с 14 лет и

старше).

При подаче заявления делается цифровой фотоснимок гражданина, а также проводится обязательная процедура сканирования его папиллярных узоров указательных пальцев рук. Эта информация хранится в чипе владельца паспорта и является одной из степеней защиты документа.