В Новокузнецке начал работать Лингвистический лагерь «Белый журавль»

Главная цель — помочь детям из стран СНГ адаптироваться в русскоязычной среде. Аналогичный проект реализуется и в областной столице. Всего этим летом лагеря посетят порядка ста человек.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass