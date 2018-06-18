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Аккредитация

В Новокузнецке начал работать Лингвистический лагерь «Белый журавль»

Другие новости от 18.06.2018

Главная цель — помочь детям из стран СНГ адаптироваться в русскоязычной среде. Аналогичный проект реализуется и в областной столице. Всего этим летом лагеря посетят порядка ста человек.

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