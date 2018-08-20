В Киселёвске прошел легкоатлетический пробег, посвященный Дню шахтёра и памяти горняков, не вернувшихся со смены

Партнёром мероприятия стала группа компаний «ТАЛТЭК».

Четыре километра. Больше двухсот участников. Двумя волнами – молодёжь отдельно, спортсмены постарше – своей компанией. Но одним маршрутом и с одной целью.

Валерий ВИТЕРМАН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ КИСЕЛЁВСКА

«Этот пробег – это и дань памяти шахтёрам. И, конечно, праздник спорта, праздник молодости.»

Первыми, однако, на празднике молодости к финишу приходят отнюдь не юнцы. Впрочем, в таком забеге это не столь уж и важно.

И всё же, спорта без наград и памятных подарков не бывает. Традиционный партнёр социальных проектов шахтёрского города — группа компаний «ТАЛТЭК».

Мария МАНУЙЛОВА

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАЛТЭК»

«Мы все знаем. Насколько сложен и опасен шахтёрский труд. Благодаря мужеству и самоотверженности этих людей, нам с вами тепло и светло. И наша задача здесь – сделать всё для обеспечения безопасности во избежание трагедий в будущем. И помнить.»

Память погибших горняков почтили у мемориала. Это, как и сам посвящённый грядущему профессиональному празднику забег — ещё одна добрая традиция шахтёрского города.