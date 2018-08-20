Всекузбасские летние сельские спортивные игры прошли в Прокопьевском районе

Сельская спартакиада отличается от других соревнований по многим параметрам.

Вместе со спортивными видами, в ходе борьбы есть еще творческие и профессиональные конкурсы. Среди них: соревнования косарей, дояров, семейных команд.

Все это было на 9-х сельских играх, которые нынче принимал поселок Школьный.

Три дня борьбы определили победителей. Хозяева — прокопчане — первые. Им вручен переходящий кубок и премия на развитие спорта в районе.

На втором месте команда Кемеровского района. На третьем — беловчане.

Лучшим механизатором стал Станислав Плотников из Прокопьевского района,. Среди дояров лучший — беловчанин Станислав Антонов, а среди доярок — прокопчанка Анна Визгавлюст.