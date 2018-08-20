В «Томской Писанице» прошел мультиспортивный марафон «Битва во имя добра»

Тридцать команд. Двенадцать испытаний. Эстафета с препятствиями, заплыв на рафте, гонки на квадроциклах и поиск артефактов.

В этом году под знамёнами «Битвы Добра» собрались 30 команд. Представители фирм, организаций, компаний прошли 12 испытаний на физическую выносливость и логику, сноровку и командный дух. Победа не самоцель. «Битва» — проект, в первую очередь, социальный.

Вадим НАУМОВ

УЧАСТНИК КОМАНДЫ «СТС КУЗБАСС»

«Битва во имя добра» — проект благотворительный. И мы, «СТС Кузбасс», считаем — таких проектов должно быть больше. Поэтому мы решили поддержать это мероприятие, поучаствовав в нём.»

Впервые марафон прошёл на территории музея-заповедника «Томская Писаница». Испытания носили этнографический характер. Стрельба из лука, загадки шорского шамана и мозаика археологических находок. Подобный симбиоз получился удачным.

Алексей СТОЯНОВ

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

«Мне кажется, это прекрасное состязание. Если в следующем году «Битва во имя добра» вновь захочет прийти к нам, мы с удовольствием примем её.»

На собранные средства будет возведена современная спортивная площадка. Организаторы совместно с Администрацией Кемерова сейчас определяют место строительства. А значит, в скором времени в столице Кузбасса будет сделано ещё одно доброе дело.