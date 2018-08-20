В Прокопьевском районе прошли Всекузбасские сельские спортивные игры

По предложению Сергея Цивилева Всекузбасские сельские спортивные игры с будущего года будут проходить еще и зимой. Об этом стало известно на закрытии летних игр.

Сельские спартакиады становятся все более спортивными и красочными. Соревнования вызывают повышенный интерес. Турниры по настольному теннису, футболу, волейболу, легкой атлетике, шахматам, а также профессиональные конкурсы среди дояров, механизаторов и косарей требуют от участников универсальности и хорошей физической подготовки. На этот раз лидеры определились сразу.

Дмитрий БУШМАКИН

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СПАРТАКИАДЫ

«Две территории — лидеры. Это, в первую очередь, хозяева — прокопчане. Это Кемеровский район и Ленинск-Кузнецкий район.»

Главный судья ошибся только в одном — в спор лидеров нынче вмешались беловчане, которые заняли третье место. А хозяева получили главный приз — переходящий кубок и премию на развитие спорта в районе. На втором месте кемеровчане.

Главное, что сельские спортсмены каждый год выходят на всероссийские и международные игры. К примеру, в Кемеровском районе воспитан легкоатлет, олимпийский чемпион Вячеслав Иваненко. А еще — появляются на селе новые спортивные объекты и тренировочные площадки.

Дмитрий БУШМАКИН

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СПАРТАКИАДЫ

«Шаг вперед — видно, что сделали. Это видно по территориям, в которые мы приезжаем и проводим такие соревнования. Инфраструктура улучшается. Объектов становится больше. Чем здесь хорошо — все находится в шаговой доступности.»

Успехи в развитии сельского спорта и развитие спортивной инфраструктуры — звенья взаимосвязанные. И это еще раз подтвердила и 9 сельская областная спартакиада.