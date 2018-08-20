Кузбасские рельсы по качеству опередили японские аналоги

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посетил экспериментальное кольцо научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Щербинке Московской области. Здесь проходят испытания новых рельсов.

Температура 3000 градусов. Внутри горит термитная смесь. Всего пару минут и рельсы идеально сварены. Такую технологию применяют на перегонах. Этот полигон в Московской области — крупнейший научный центр железнодорожной отрасли, где технологии развиваются опережающими темпами. Здесь проходит испытания партия кузбасских рельсов. И уже сейчас ясно, что по качеству они превзошли японские.

Сергей КОБЗЕВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «РЖД»

«И мы понимаем, что мы идем впереди волны мировых трендов. И это очень хорошо. Мы как бы задаем тон в этом плане.»

В конце августа стартуют испытания новой кузбасской продукции. Рельсы с такой прочностью раньше еще не производились в России. Технологи не только изменили химической состав рельсовой стали, но и разработали новый температурно-скоростной режим прокатки. Их используют именно для тяжеловесного движения и для сложных участков пути, которые характерны для железных дорог Урала, Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Технологии у нас развиваются опережающими темпами. Не только наука, РЖД развивается, а совместно все. Это и наши металлурги, и наши строители. Они все работают в тесной кооперации. И, благодаря этому, мы добились лучших мировых показателей.»

Сергей Цивилев предложил назвать новые рельсы «Сибиряк». Кроме того, обсуждалась возможность организации 800-метровых плетей непосредственно в Новокузнецке и создания для этого роботизированного комплекса для полевых условий. Планы амбициозные, но при серьезном кузбасском подходе могут быть воплощены в жизнь.