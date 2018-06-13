Кемерово торжественно встретил столетний юбилей

Жители и гости областного центра побывали в разных эпохах, занимались йогой, посещали музыкальные и танцевальные площадки и фестивали. Со столетием города кемеровчан поздравил Глава региона. Сергей Цивилев лично посетил праздничные мероприятия, вручил школьникам первые паспорта, побывал на параде молодоженов и большом танцевальном фестивале.

Глава региона начал День города с вручения паспортов юным кузбассовцам. Школьники, обладатели своего первого главного документа стали призерами всероссийского конкурса «Мы — граждане России». Сергей Цивилев поблагодарил их семьи за то, что смогли вырастить достойное поколение.

Полина ЗОРИНА

«Я уже придумала подпись, которой буду всегда отмечать себя. Теперь эта подпись есть в самом важном документе — в паспорте.»

А Анна Григорьевна Атланова свой паспорт получила уже давно. И год рождения в нем знаковый — 1918й. Уважаемая кемеровчанка — ровесница города. В свои 100 лет активная и жизнерадостная. Свой секрет долголетия не скрывает.

Анна АТЛАНОВА

РОВЕСНИЦА ГОРОДА

«Первым долгом — надо любить жизнь. Вот, что тебя окружает — люби. Не потому что надо, а внутренне. Я никого не обидела, никого не ругала. Люди для меня — это главное. Я без них жить не могу.»

Анна Григорьевна родилась на Алтае. В 1938 году с мужем переехала в Кемерово. Здесь у нее родилась дочь, появились внучка и правнук. Поздравили долгожительницу представители областных властей.

Галина ФРОЛОВА

ВНУЧКА

«Бабушка у меня — это золотой человек. Она для меня, как вторая мама. С любыми радостями и невзгодами, или удачами мы все бежали только к ней.»

В день 100-летия Кемерово родились и новые семьи. На площади у Драмтеатра 75 пар молодоженов закружились в свадебном вальсе. Поздравления долгой и счастливой жизни — от главы региона. Сергей Цивилев пожелал, чтобы нынешние молодожены отметили как минимум «золотую» свадьбу. В параде молодых супругов участвовали кемеровчане, узаконившие свои отношения 12 июня. В их числе — Екатерина и Владимир Полукеевы. Владимир вернул свою супругу в родной Кемерово с берегов Невы из Санкт-Петербурга. Перспектив, считают, в городе на Томи не меньше.

Екатерина и Владимир ПОЛУКЕЕВЫ

МОЛОДОЖЁНЫ

«Очень люблю свой город Кемерово. Не хочу отсюда уезжать. Большие перспективы у нашего города.»

Всего в брак вступили 162 пары молодоженов. Все они получили памятные подарки от властей Кузбасса. После, глава региона прогулялся по праздничному Кемерово, сфотографировался с кемеровчанами и поддержал участников музыкального баттла. Более 100 танцоров в возрасте от 4 до 24 лет выявляли лучшего в Break Dance и Dancehall. Богдана Серба, победительница в номинации Dancehall, ещё недавно думала уйти из танцев. Но успешное выступление на битве танцевальных стилей девушку переубедило.

Надежда РЕДИНА

ТРЕНЕР ПО НАПРАВЛЕНИЮ DANCEHALL

«Богдана мне заявила, что у неё пропало желание танцевать. Я её подбодрила, конечно. И тут она выигрывает. И главное то, что она зацепила людей, которые даже не разбираются в нашем стиле танца. Она горела, на неё смотрели, хлопали. Она, безусловно, стала фавориткой. И сейчас она счастлива! Я надеюсь, она больше не думает, что у неё что-то не получается, что она устала от танцев.»

В день векового юбилея сквер возле областной филармонии превратился в живой музей воинской славы. От кольчатых стрел до современного оружия разработок российских инженеров. Кемеровчане и гости города смогли примерить доспехи рыцарей круглого стола или застрельщиков русского воинства.

Виктор ПАНКРАТОВ

КЛУБ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ «БУЛАТ» Г.ТОМСК

«Что-то изготавливаем, что-то закупаем, что-то делаем в кооперации с коллегами. Они по коже, допустим, работают. Мы — по стали. Таким образом, обмениваемся опытом, изделиями. Стараемся работать либо по капонине, либо по ИЗО. По нарративным источникам меньше.»

Не репродукция, а оригинал. Увидеть легендарные автомобили советской эпохи можно было в парке имени Жукова. Большая ретровыставка привлекала горожан блестящими на солнце молдингами. «Москвич», знакомый зрителю по фильму «Кавказская пленница». Военный «ГАЗик» — трудяга времен Второй Мировой войны и королева советских дорог «Волга». Несмотря на то, что многие модели уже встретили свой вековой юбилей, до областного центра со всего Кузбасса они добрались своим ходом.

Александр ТУЗОВСКИЙ

«Это автомобиль 63 года. В ней всё оригинальное. Начиная от двигателя, заканчивая авторезиной. Если обратите внимание, авторезина — ещё на ней надпись: «СССР». На трассе сейчас она идёт спокойно в потоке автомобилей. 90. Надо, и 120 идёт.»

В этот день в областной столице работали десятки мест отдыха. Горожанам представили развлечения на любой вкус. На главной площади области посмотреть концертную программу столичных звёзд собралось более 110 тысяч кемеровчан и гостей города. В завершение праздника Сергей Цивилев еще раз поздравил всех кемеровчан и гостей города с вековым юбилеем.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Потому что мы помним людей, которые жили на этой земле, любили, верили, надеялись. И в каждом из нас частичка этих людей. И в этом — сила и дух наших кузбассовцев.»

Свое второе столетие город встретил праздничным салютом. Ночное небо Кемерова разукрасила тысяча залпов. Развозил по домам отдыхающих общественный транспорт, который курсировал по маршрутам ещё несколько часов после завершения гуляний. Движение по дорогам в центре города по завершении торжеств было затруднено, но постепенно город справился с пробками и к утру уже блестел вновь помытыми улицами. О размахе прошедших гуляний напоминали, разве что, затоптанные цветы в клумбах на площади Советов. Но и их сегодня уже заново посадили заботливые коммунальщики. Новый век должен начинаться красиво.